Акции Viking Therapeutics взлетели на испытаниях препарата для похудения

Акции американской биофармацевтической компании Viking Therapeutics взлетели на 91,84% до $73,82 на премаркете во вторник, 27 февраля, свидетельствуют данные биржи NASDAQ на 17:20 мск. Компания специализируется на разработке методов лечения метаболических и эндокринных расстройств.
27 февраля Viking Therapeutics объявила о положительных результатах второй фазы исследования своего препарата для снижения веса VK2735 при ожирении и диабете. Этот препарат компания разрабатывает в виде инъекций и в пероральной форме (путем проглатывания). В релизе речь идет о второй фазе исследования препарата в инъекционной форме.
Пациенты, получавшие препарат еженедельно, потеряли до 14,7% массы тела от исходного уровня за 13 недель. В сообщении компании говорится, что пациенты, получавшие VK2735, продемонстрировали статистически значимое снижение массы тела по сравнению с плацебо. «Кроме того, исследование показало, что лечение VK2735 безопасно и хорошо переносится, при этом большинство возникающих при лечении нежелательных явлений классифицируется как легкие и умеренные», — сообщают в Viking Therapeutics.
Компания намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы обсудить следующие шаги в разработке препарата.
Исследование второй фазы представляло собой рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Медики оценивали безопасность, переносимость, фармакокинетику препарата (изучение процессов, происходящих с лекарственным средством в организме человека), а также эффективность снижения веса. Препарат вводили подкожно один раз в неделю. В 13-недельное исследование были включены 176 взрослых с ожирением или взрослых и с избыточным весом и по крайне мере одним сопутствующим заболеванием, связанным с весом.
Как пишет MarketWatch, положительный результат второй фазы исследования поднял настроение инвесторам, которые ищут более дешевый вход в компании, разрабатывающие лекарства для похудения. Издание отмечает, что бумаги других игроков из этой ниши стоят дороже. Акции американской фармацевтической компании Eli Lilly & Co на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются на отметке $768,95 по данным на 17:57 мск 27 февраля. Бумаги датской компании Novo Nordisk — производителя Ozempic — торгуются на отметке $121,16.