Акции Viking Therapeutics взлетели на испытаниях препарата для похудения

Исследование второй фазы представляло собой рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Медики оценивали безопасность, переносимость, фармакокинетику препарата (изучение процессов, происходящих с лекарственным средством в организме человека), а также эффективность снижения веса. Препарат вводили подкожно один раз в неделю. В 13-недельное исследование были включены 176 взрослых с ожирением или взрослых и с избыточным весом и по крайне мере одним сопутствующим заболеванием, связанным с весом.