В России подсчитали «индекс блина» перед Масленицей

В своём исследовании агентство использовало классический рецепт блинов. На четыре-шесть порций понадобится 500 миллилитров молока, три куриных яйца, 200 граммов пшеничной муки, столовая ложка растительного масла, столовая ложка сливочного масла, одна-две столовые ложки сахара и щепотка соли. Чтобы подсчитать «индекс блина», необходимо знать, сколько стоят ингредиенты в сетевых продуктовых супермаркетах в крупных городах. В частности, основа для лакомства (молоко, яйца, мука и сливочное масло) обойдётся россиянам минимум в 325 рублей, в среднем — от 400 до 500 рублей. В эту стоимость не входит соль, сахар и растительное масло, чаще всего эти ингредиенты уже имеются дома.