В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс Такси»

«Алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценоообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к “Яндекс Такси”, — сообщил представитель антимонопольного органа.



По его словам, в ФАС поступают жалобы на “Яндекс Такси” как от пассажиров, так и от водителей. За прошлый год их было более 300. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками, отметил Петр Иванов.



“В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе “Яндекс GO” ФАС направлено компании письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах “Яндекса”. Однако требования ФАС по установлению исчерпывающего перечня оснований для блокировки и соразмерности блокировок до настоящего времени в полном объеме не исполнены. Также мы указали, что плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. До настоящего времени агрегатор также не исполнил требование ФАС России”, — пояснил он “Известиям”.