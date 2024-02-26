«Тинькофф» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский

Она стала первой публичной структурой, совершившей редомициляцию на остров Русский, подчеркнул гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и пообещал обеспечить комфортные условия для продолжения эффективной работы.
Резидентам специального административного района полагаются налоговые и административные послабления, экономика России получает приток дополнительного капитала в результате вывода компаний из офшоров. Всего по соглашениям с КРДВ на острове Русский действуют 70 компаний-участников САР, общая сумма их активов — 5,5 трлн руб.
Компании-участники программы обязаны инвестировать не менее 50 млн руб., а при получении статуса международной холдинговой компании (МХК) — выполнить дополнительные условия.
«Редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов», — сказал глава «Тинькофф» Станислав Близнюк.
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