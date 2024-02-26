«Тинькофф» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский

«Редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов», — сказал глава «Тинькофф» Станислав Близнюк.