Тарифы на общественный транспорт в РФ предложили устанавливать по единой методике

«Сейчас мы собрали с большинства субъектов позиции по этому вопросу и тем, какие проблемы возникают в связи с ценообразованием. Мы видим, что многие субъекты выступают за определение базовых принципов тарифообразования и высказались в поддержку перехода на регулируемый тариф. При этом они предложили рассмотреть возможность расширения федеральных мер поддержки, так как это позволяет сдерживать стоимость перевозки пассажиров», — пояснил Иванов.