Стоимость биткоина превысила $53 тыс. впервые с декабря 2021 года

До этого, в марте 2022 года, стоимость биткоина впервые с января того же года, поднималась выше $45 тыс. В начале февраля того же года стоимость биткоина поднялась выше $40 тыс. Однако стоимость этой криптовалюты была далека от исторического максимума в $69 тыс., которого она достигла в ноябре 2021 года.