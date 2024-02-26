Стоимость биткоина превысила $53 тыс. впервые с декабря 2021 года

Такие данные криптовалюта показывала по состоянию на 19:09 мск. Позже, к 19:30 мск, биткоин ускорил рост и, прибавив 3,58%, вырос в цене до $53,348 тыс.
До этого, в марте 2022 года, стоимость биткоина впервые с января того же года, поднималась выше $45 тыс. В начале февраля того же года стоимость биткоина поднялась выше $40 тыс. Однако стоимость этой криптовалюты была далека от исторического максимума в $69 тыс., которого она достигла в ноябре 2021 года.
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты, основанная на технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, являющийся участником системы. Для того, чтобы добывать криптовалюту, нужно создавать новые блоки системы.