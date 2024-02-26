Считаем дивиденды: сколько может выплатить Мосбиржа за 2023 год

При этом на рынке нет четкого консенсуса о том, сколько площадка направит акционерам по итогам 2023 года. Так, главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий ожидает, что площадка заплатит примерно 80% от скорректированной чистой прибыли или ₽20,5 на акцию. Эксперты ПСБ отмечают, что сильный финансовый результат за 2023 год может дать возможность повысить норму выплат с минимальных 50% до 55%. Если это произойдет, дивиденды за 2023 год могут составить ₽13,3−14,6 на акцию.