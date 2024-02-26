Считаем дивиденды: сколько может выплатить Мосбиржа за 2023 год

Московская биржа получила за 2023 год ₽60,78 млрд чистой прибыли, приходящейся на акционеров компании. Год назад аналогичный показатель был равен ₽36,29 млрд, таким образом, рост составил 67,5%. Такой результат связан с увеличением клиентской базы, повышенной торговой активностью, а также ростом процентной ставки, отмечают аналитики ПСБ.
В сентябре 2023 года вместе с новой стратегией развития биржа пересмотрела и дивидендную политику. Согласно новым правилам, биржа будет выплачивать не менее 50% чистой прибыли группы по МСФО. Соответственно, на дивиденды должно быть направлено не менее ₽30,39 млрд или ₽13,35 на каждую акцию (у биржи в обращении находится 2 276 401 458 акций). При текущей цене (₽195,47 по состоянию на 16:30 мск) дивидендная доходность такой выплаты составляет 6,83%.
Мосбиржа настроена на то, чтобы выплачивать дивиденды раз в год. В то же время в стратегии площадки на период 2023—2028 годов предусмотрена возможность более частых выплат, говорил в сентябре журналистам глава Мосбиржи Юрий Денисов.
В предыдущей версии дивидендной политики коэффициент выплат акционерам был установлен на уровне не менее 60% чистой прибыли по МСФО при соблюдении норм достаточности капитала. Но по итогам 2022 года Мосбиржа выплатила дивиденды в размере ₽4,84 на акцию (всего около ₽11,02 млрд, или 30% от чистой прибыли по МСФО за 2022 год). На момент одобрения рекомендации по дивидендам доходность этих выплат составляла 4%.
«Вопрос о выплате дивидендов наблюдательный совет Московской биржи обычно рассматривает в марте», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Московской биржи. Заседание набсовета, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, запланировано на 5 марта.
При этом на рынке нет четкого консенсуса о том, сколько площадка направит акционерам по итогам 2023 года. Так, главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий ожидает, что площадка заплатит примерно 80% от скорректированной чистой прибыли или ₽20,5 на акцию. Эксперты ПСБ отмечают, что сильный финансовый результат за 2023 год может дать возможность повысить норму выплат с минимальных 50% до 55%. Если это произойдет, дивиденды за 2023 год могут составить ₽13,3−14,6 на акцию.
Между тем рынок положительно воспринял финансовые результаты Мосбиржи за 2023 год. В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что фактическая чистая прибыль — ₽60,78 млрд — оказалась на 11% выше консенсус-прогноза на фоне более сильных чистых процентных доходов. В целом же год к году прибыль выросла на 67,5%.
В понедельник, 26 февраля, акции Мосбиржи выглядели лучше рынка. Помимо сильной отчетности, участники торгов отыгрывали снижение санкционных рисков после публикации нового пакета ограничений Минфином США на выходных. По состоянию на 12:18 мск бумаги прибавляли 2,39%, до ₽195,47.