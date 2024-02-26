Платежный отчет: ФНС усиливает контроль за крупными должниками

Распоряжение ФНС можно рассматривать как сигнал плательщикам о том, что об их задолженности известно на федеральном уровне, считает адвокат Игорь Апостол. Кроме того, это может быть призывом для налоговых органов к проведению глубокого анализа, добавил он. В частности, такой учет может дать представление о том, какие сферы и в каком объеме больше всего пострадали от санкционного давления со стороны иностранных партнеров и иных экономических обстоятельств.