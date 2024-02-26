Платежный отчет: ФНС усиливает контроль за крупными должниками

Также, по их словам, такая аналитика позволит властям лучше понять, какие секторы экономики больше всего пострадали от санкций и нуждаются в господдержке.
Для чего ФНС усиливает контроль
ФНС распорядилась с начала 2024-го представлять информацию о должниках с недоимкой свыше 50 млн рублей. Такое поручение она дала своим территориальным органам — управлению (УФНС) по субъектам РФ и межрегиональным инспекциям (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам и по управлению долгом. Об этом говорится в январском письме службы. «Известия» направили запрос в ФНС.
Список будет формироваться ежемесячно, следует из документа. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации. При этом в перечне не будут отражаться должники, находящиеся в процедурах банкротства.
Налогоплательщиков могут исключить из списка, если они полностью или частично погасили долг, отмечается в письме. Другие основания — предоставление отсрочки (рассрочки) или миграция недоимщика (в этом случае на учет его ставит инспекция или управление ФНС принимающего региона).
Цель таких мер — контроль за своевременностью, полнотой и эффективностью взыскания долгов, подчеркивается в документе. Вводимые меры нужны налоговым органам для оценки причин, которые привели к возникновению долга, сказали «Известиям» в пресс-службе ФНС. Кроме того, оценивается и необходимость предоставления недоимщикам господдержки, добавили там. В службе подчеркнули, что благодаря внедрению ЕНС уменьшилось число должников — на 1 млн юрлиц и 11 млн граждан.
Справка «Известий»
В России предусмотрена ответственность за неуплату налогов. Она зависит от размера недоимки. Если неуплата была непреднамеренной, то, по Налоговому кодексу, устанавливается штраф в размере 20% от долга. Если нарушение было умышленным, то санкции достигают 40%. Административное наказание распространяется на должностных лиц компании (бухгалтеров, директоров) и составляет от 5 до 20 тыс. В случае с крупными (15 млн) и особо крупными суммами (45 млн) ответственных за нарушения могут лишить свободы.
В письме ФНС обращает внимание на необходимость усиления контроля за сбором налоговых задолженностей, отметил партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов. Это нужно для своевременного запуска процедур взыскания или банкротства, добавил он.
— Нельзя сказать, что налоговые органы не следили за крупными задолженностями раньше. Но теперь процесс сбора информации будет более централизованным и систематизированным, что, в свою очередь, улучшит качество контроля и снизит влияние человеческих факторов, — считает юрист.
При этом случаи возникновения задолженности более 50 млн рублей далеко не единичны, продолжил Александр Ерасов. По его словам, сейчас редко выездные налоговые проверки заканчиваются меньшими доначислениями. Так, например, в Москве в большинстве случаев их стараются не назначать, если заранее не видят потенциал для доначисления более 30 млн, поделился эксперт.
Как усиление налогового контроля повлияет на бюджет
Распоряжение ФНС можно рассматривать как сигнал плательщикам о том, что об их задолженности известно на федеральном уровне, считает адвокат Игорь Апостол. Кроме того, это может быть призывом для налоговых органов к проведению глубокого анализа, добавил он. В частности, такой учет может дать представление о том, какие сферы и в каком объеме больше всего пострадали от санкционного давления со стороны иностранных партнеров и иных экономических обстоятельств.
— Аналитика позволит выявить те секторы экономики, которые сегодня больше остальных нуждаются в государственной помощи. Соответственно, крупнейшие налогоплательщики смогут рассчитывать как минимум на отсрочку, а возможно и на получение различных льгот, — полагает адвокат.
Усиление контроля может свидетельствовать о стремлении государства максимизировать налоговые поступления и минимизировать бюджетный дефицит, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В 2024-м недостача запланирована на уровне 1,6 трлн. Согласно бюджету, налоговые поступления к 2026 году увеличатся до 29 трлн рублей — это на четверть больше, чем было в 2023-м (23,2 трлн).
На фоне существенного роста расходов у государства возникает необходимость восполнить дефицит бюджета. В связи с этим был единоразово собран налог на сверхприбыль, напомнил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Также увеличиваются неналоговые платежи — утилизационные и экологические сборы.
По словам адвоката Игоря Апостола, в России насчитывается несколько тысяч предприятий — крупнейших налогоплательщиков. Доля поступлений от них в федеральный бюджет — почти 60%, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. Она напомнила, что меры взыскания налоговых долгов предполагают блокировку счетов и продажу имущества. А это в условиях экономической нестабильности вполне может быть подспорьем для дефицитной казны.
— Вместе с тем более строгий контроль в период, когда многие компании уже испытывают финансовые трудности из-за высоких процентных ставок и сжатия рынка, может привести к увеличению числа банкротств. Для крупнейших должников это означает, что нужно более тщательно планировать бизнес-процессы, а также искать пути оптимизации налоговых выплат, — предупредил Ярослав Кабаков из компании «Финам».
Меры по улучшению собираемости налогов должны включать не только жесткий контроль, но и стимулирование добросовестного налогообложения: предоставление льгот и упрощение процедур для тех, кто платит в срок, добавил он.
При этом уровень налоговой нагрузки на корпоративный сектор в РФ существенно не отличается от западных стран, отметил Агван Микаелян. По его словам, российская ставка по налогу на прибыль по сравнению с рядом государств иногда оказывается даже ниже.