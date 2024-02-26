Названы регионы — лидеры по доступности бензина

Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр). При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов с относительно невысокой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах. В 20 из 33 российских регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2024 стоил ниже 50 рублей за литр, жители на среднемесячную зарплату могут купить менее тысячи литров бензина.