Минэкономики не поддержало запрет на работу «недружественных» коллекторов

Ведомство обращает внимание, что в России уже действуют ограничения, а именно указы президента, на вывод средств за пределы страны для нерезидентов из недружественных стран. Кроме того, защиту интересов российских должников в общении с коллекторами регулирует профильный закон «О взыскании» (230-ФЗ). Если взыскатель его нарушает, это дает основание запретить его деятельность полностью или частично (например, отдельные виды взаимодействий с клиентами). «Влияние предлагаемого регулирования на уровень правовой защищенности граждан при взыскании задолженности неочевидно», — резюмирует Минэкономики.