Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию

Так, если объем поставок смартфонов из Индии в Россию в 2022 году оценивался в 6,1 миллиона долларов, то в 2023 году он составил уже 97,3 миллиона долларов, что в 16 раз больше. При этом пик в месячном разрезе пришелся на ноябрь — 27,29 миллиона долларов, а спад на март и июль — там значения оказались нулевыми.
Руководитель проектов EvApps Родион Труфанов рассказал агентству, что крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, и Индия — одна из таких площадок. «Xiaomi, Samsung, Google, Apple производят там смартфоны как для внутреннего рынка, так и для всего мира. На наш взгляд, это просто один из потоков поставок от указанных выше фирм в нашу страну. Смартфоны же именно от индийских производителей (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, и с современными моделями не могут конкурировать, поэтому вряд ли они возят именно их», — отметил эксперт.
С ним согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, из Индии, действительно, в основном не собственные бренды завозятся в Россию, а, например, Xiaomi или Apple.
«Это параллельный импорт. И, в общем-то, везут то, что пользуется здесь спросом. Новые индийские марки, они есть в Индии, но у них, как правило, нет локализации, а цены невыгодно отличаются от китайцев. … Xiaomi везут много с индийского рынка, поскольку там есть фабрика, она для Индии делает цены ниже, чем можно получить в Китае. За счет этого они пользуются спросом. И это, как правило, даже не параллельный импорт, а “серовозы” зачастую. Хотя и параллельный импорт тоже есть, безусловно», — резюмировал он.