Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию

«Это параллельный импорт. И, в общем-то, везут то, что пользуется здесь спросом. Новые индийские марки, они есть в Индии, но у них, как правило, нет локализации, а цены невыгодно отличаются от китайцев. … Xiaomi везут много с индийского рынка, поскольку там есть фабрика, она для Индии делает цены ниже, чем можно получить в Китае. За счет этого они пользуются спросом. И это, как правило, даже не параллельный импорт, а “серовозы” зачастую. Хотя и параллельный импорт тоже есть, безусловно», — резюмировал он.