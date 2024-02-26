Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта

Необходимость резервировать большие суммы под такие кредиты сделает их невыгодными для банков. От ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной зарплаты отдает в счет других долгов.
«На ипотеку они либо вообще не смогут рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи», — полагает экономист.
Пострадают региональные заемщики с невысокими, пусть и стабильными зарплатами: бюджетники, работники госструктур, школ, здравоохранения. Их дохода вряд ли хватит для покрытия платежей. Таким образом, прежде, чем брать новые кредиты, следует расплатиться со старыми, делает он вывод.