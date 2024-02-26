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Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Очередное повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты с 1 марта сделает этот сегмент еще менее доступным для многих граждан, рассказал в интервью агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
Источник: РИА "Новости"

Необходимость резервировать большие суммы под такие кредиты сделает их невыгодными для банков. От ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной зарплаты отдает в счет других долгов.

«На ипотеку они либо вообще не смогут рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи», — полагает экономист.

Пострадают региональные заемщики с невысокими, пусть и стабильными зарплатами: бюджетники, работники госструктур, школ, здравоохранения. Их дохода вряд ли хватит для покрытия платежей. Таким образом, прежде, чем брать новые кредиты, следует расплатиться со старыми, делает он вывод.