Перевозчики заявили о нехватке в мире нефтяных танкеров

В этом году выйдут всего два супертанкера, в следующем году их ожидается пять, следует из данных транспортной компании Banchero Costa, в то время как в 2022 году были поставлены 42 судна. Это наименьшее количество пополнений за последние 40 лет и примерно на 90% ниже среднегодового показателя нынешнего тысячелетия.