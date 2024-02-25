Эксперты рассказали о проблемах в построении «военной экономики» в ЕС

Заместитель исполнительного директора европейского оборонного агентства Андре Денк рассказал, что производственные мощности европейских стран по выпуску 155 мм снарядов увеличились на 40% с начала конфликта на Украине; ожидается, что к концу текущего года объем производства достигнет 1,4 млн снарядов в год. Но достижение этого результата возможно за счет постоянных инвестиций и долгосрочных контрактов. Такие же требования для наращивания производства озвучили и сами производители. Об этом, к примеру, говорилось в заявлении Европейской ассоциации аэрокосмической безопасности и оборонной промышленности, в которую входят такие крупные фирмы, как Patria, Saab и Rheinmetall.