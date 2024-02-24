Аналитик раскрыл «план Б» при перекрытии украинского транзита

Перекрытие транзита — «план Б», если договориться не удастся. Краткосрочное прекращение поставок не нанесет значимого ущерба, а вот полная остановка транзита приведет к ухудшению снабжения газом местного населения из-за технических особенностей.
Кроме того, возможны проблемы с самим трубопроводом, который отнюдь не нов. Деньги поддержание его работоспособности берут из транзитных, если же они иссякнут, европейцы вряд ли помогут, считает Фролов.
И, наконец, Европа рискует потерять часть газовых поставок, ведь за счет «Турецкого потока» все 15 миллиардов кубов в год, которые идут через Украину, обеспечить не получится, заключил он.