Турция не хочет рисковать в решении платежных проблем с Россией, пишут СМИ

По данным издания, государственная сторона подчеркивает, что шаги, которые необходимо предпринять во внешней торговле с Россией, должны быть предприняты в очень чувствительный период, с учетом международных условий, и что «не должно возникать никаких рисков». В то же время в материале отмечается, что некоторые меры для торговли с Россией уже приняты — так, согласно данным издания, контрагенты должны закрывать оплату с перечислением средств на банковский счет в течение 180 дней, однако в случае с РФ есть возможность подать уведомление о продлении этого срока — на величину до 24 месяцев.