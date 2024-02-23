Кешбэк и акционные продукты: Россиянам раскрыли лайфхаки для правильной экономии

Если не удалось найти продукт по скидке в одном магазине, то имеет смысл проверить в другом. Также не будет лишним формирование плана питания на следующие несколько дней, опираясь на уже имеющиеся в холодильнике продукты, и заранее закупив что-то по акции. Кроме того, множество товаров, имеющих большой срок годности, можно приобретать заранее, если на них появилась хорошая скидка.