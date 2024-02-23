Экономист объяснила, когда лучше всего продавать золото

Золото, по аналогии с любым товаром на бирже, меняется в цене, но на коротких и средних сроках изменения не слишком различаются. Так, годом ранее, в феврале 2023-го, стоимость золота составляла 1850 долларов за тройскую унцию (приблизительно 31,1 грамма). Сейчас оно котируется около 2050 долларов. Годичный прирост составил около 10%, что несоизмеримо по сравнению со скачками цен на энергоносители или акции крупных, надёжных компаний, рассказала Тарасова.
По её словам, приблизительно так же обстоят дела с динамикой у всех «золотых» инструментов — слитков, золотых монет, фьючерсов и обезличенных металлических счетов.
«По сути, именно этот темп изменения цены — около 10% годовых — характерен почти для всех финансовых инструментов на этот металл и на более длительном отрезке времени. Например, 10 лет назад, в 2014 году, котировки составляли около 1245 долларов за тройскую унцию, увеличившись к настоящему моменту менее чем в два раза», — продолжила специалист.
В итоге инвестиционный горизонт для тех, кто при покупке золотых активов рассчитывает заработать на этом более-менее внушительную сумму, составляет не менее трёх-пяти лет. Более того, у золота случаются и периоды продолжительного падения, что существенно увеличивает время инвестирования.
Золото также будет пользоваться спросом в обозримом будущем, считает основатель инвестиционной компании, который рассказал, куда следует вкладывать деньги в 2024 году. Кроме того, отмечается, что положительная динамика наблюдается в секторе металлургии и добычи.