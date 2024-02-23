Экономист объяснила, когда лучше всего продавать золото

«По сути, именно этот темп изменения цены — около 10% годовых — характерен почти для всех финансовых инструментов на этот металл и на более длительном отрезке времени. Например, 10 лет назад, в 2014 году, котировки составляли около 1245 долларов за тройскую унцию, увеличившись к настоящему моменту менее чем в два раза», — продолжила специалист.