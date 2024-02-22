Индекс Nikkei 225 обновил исторический максимум, побив рекорд 1989 года

В лидерах роста были акции технологических акций, в том числе бумаги Screen Holdings (+10%) и производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron (+6%). Спрос на бумаги сектора вырос после публикации квартальных результатов компании NVIDIA. В минувшем квартале NVIDIA нарастила выручку на 265%, до $22,1 млрд. Чистая прибыль составила чуть менее $12,29 млрд (769% год к году).