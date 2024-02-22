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Индекс Nikkei 225 обновил исторический максимум, побив рекорд 1989 года

Фондовый рынок Японии поднялся до самого высокого уровня за всю историю. Индекс Nikkei 225 преодолел максимум 1989 года благодаря ралли в акциях технологических компаний.
Источник: AP 2023

Японский фондовый индекс Nikkei 225 (N225) достиг максимального уровня за всю историю. В четверг, 22 февраля, индекс Nikkei поднялся на 2,3%, до отметки 39 156,97 пункта. Предыдущий исторический максимум по индексу Nikkei 225 был зафиксирован в декабре 1989 года на уровне 38 957,44 пункта. Он был установлен во время экономического пузыря 1980-х годов.

По итогам торгов в четверг индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 2,19%, до 39 098,68 пункта.

Индекс Nikkei 225, который включает акции 225 наиболее активно торгуемых компаний на Токийской фондовой бирже, обновил абсолютный рекорд на фоне ралли в акциях технологических компаний, высоких доходов корпораций и ослабления иены, что позитивно сказывается на прибыли экспортеров, сообщил Reuters. В этом году индекс вырос уже более чем на 16%.

В лидерах роста были акции технологических акций, в том числе бумаги Screen Holdings (+10%) и производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron (+6%). Спрос на бумаги сектора вырос после публикации квартальных результатов компании NVIDIA. В минувшем квартале NVIDIA нарастила выручку на 265%, до $22,1 млрд. Чистая прибыль составила чуть менее $12,29 млрд (769% год к году).

«Рост прибыли NVIDIA стал просто идеальным катализатором для того, чтобы японские акции достигли рекордных высот», — рассказал стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана.

Глобальные фонды увеличили инвестиции в Японию, в результате чего акции страны стали лидерами по росту за последний год.

По информации Bloomberg, иностранцы купили японские акции на сумму 382 млрд иен ($2,5 млрд) за неделю, закончившуюся 16 февраля. Это была седьмая неделя подряд чистых покупок иностранными инвесторами японских активов.

Слабая иена создает дополнительный позитив для японских экспортеров, в то время как стремление Токийской биржи улучшить корпоративное управление в компаниях способствовало ожиданиям увеличения доходов акционеров.

Некоторые аналитики улучшили прогнозы по индексу Nikkei. Так, в Citigroup повысили свой прогноз по индексу на 2024 год с 39 000 до 45 000 пунктов, заявив, что японские акции могут достичь целевых показателей даже раньше, чем ожидалось.