Обвал расписок QIWI составил 50% после возобновления торгов

Расписки банка обвалились после решения ЦБ отозвать у QIWI (КИВИ) Банка лицензию. Об этом регулятор сообщил утром 21 февраля до открытия торгов. Свое решение ЦБ объяснил тем, что, по его данным, QIWI нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Из-за этого ЦБ за последний год пять раз применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.