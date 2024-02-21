Обвал расписок QIWI составил 50% после возобновления торгов

Московская биржа возобновила торги расписками QIWI после дискретного аукциона, запущенного из-за падения стоимости бумаг на 25%. Торги бумагами возобновились в 11:56, хотя дискретный аукцион должен был закончиться в 10:45 по мск.
После возобновления торгов снижение цен на бумаги QIWI усилилось до 50% от уровня закрытия торгов 20 февраля (₽481), котировки упали до отметки в ₽240,5.
В 12:20 мск Московская биржа объявила второй дискретный аукцион по бумагам за день и котировки остановились на уровне ₽289,5 (-39,7% к закрытию предыдущего дня). Второй дискретный аукцион завершился в 12:54 мск. После окончания аукциона бумаги продолжили дешеветь. По состоянию на 13:12 мск депозитарные расписки теряли 44% и торговались на уровне ₽269 за бумагу.
Расписки банка обвалились после решения ЦБ отозвать у QIWI (КИВИ) Банка лицензию. Об этом регулятор сообщил утром 21 февраля до открытия торгов. Свое решение ЦБ объяснил тем, что, по его данным, QIWI нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Из-за этого ЦБ за последний год пять раз применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
Кредитная организация занимала 89-е место по величине активов в банковской системе России. КИВИ Банк участвует в системе страхования вкладов: соответственно, их суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более ₽1,4 млн. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам КИВИ Банка не позднее 6 марта. Однако в ЦБ уточнили, что электронных кошельков это не коснется.
«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — сообщил ЦБ в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке. После отзыва лицензии у КИВИ Банка пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны.
Аналитики банка «Синара» оценили новость об отзыве лицензии у кредитной организации как крайне негативную. В прошлом месяце компания QIWI объявила о сделке по продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая на 100% принадлежит бывшему генеральному директору QIWI Андрею Протопопову. Аннулирование лицензии может, с одной стороны, подорвать платежеспособность покупателя и поставить под угрозу исполнение сделки, с другой — крайне негативно сказаться на бывшем бизнесе QIWI в России, предупредили эксперты.