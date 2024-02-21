Эксперт рассказал о нюансах разных инвестиционных стратегий

«Возможно, вам придется перепробовать несколько стратегий, чтобы понять, какие из них ваши. Например, вы можете сформировать свой портфель активов из акций роста, дивидендных акций и облигаций, которые в совокупности составят вашу долгосрочную стратегию и одновременно торговать валютными парами, криптовалютой и товарными фьючерсами, пробуя свои возможности в спекулятивных краткосрочных стратегиях. Начинайте инвестировать, используя одну из самых простых стратегий на рынке — “купи и держи”, однако вдумчиво выбирайте активы для покупки», — заключил Вавилов.