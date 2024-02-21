Эксперт рассказал о нюансах разных инвестиционных стратегий

Он рассказал «Известиям» о вариантах стратегий, применяемых к финансовым активам — валютам, акциям, облигациям и другим ценным бумагам.
«Чтобы начать инвестировать, необходимо иметь план и в дальнейшем придерживаться его. Существует множество инвестиционных стратегий, из которых мы рассмотрим лишь базовые. Для выбора подходящей стратегии сначала необходимо подумать о том, как много времени вы готовы уделять инвестированию», — сказал эксперт.
Вавилов объяснил, что активные стратегии предполагают постоянное отслеживание рыночной ситуации, прогнозирование ее развития и частые покупку и продажу активов. Активные стратегии рассчитаны на высокую прибыль, но могут принести и большие потери.
«Пассивные стратегии инвестирования, или, как их называют, “купи и держи”, требуют гораздо меньше трудозатрат, так как заключаются в покупке и удержании заранее выбранных активов в долгосрочной перспективе. Пассивные стратегии характеризуется меньшими торговыми издержками, большей эффективностью при налогообложении и меньшим уровнем риска», — добавил он.
По его словам, некоторые инвесторы сочетают активное и пассивное инвестирование, разделяя инвестируемые средства в разных пропорциях. При этом эксперт подчеркнул, что не существует простого способа выбрать, какая стратегия инвестирования подойдет.
«Возможно, вам придется перепробовать несколько стратегий, чтобы понять, какие из них ваши. Например, вы можете сформировать свой портфель активов из акций роста, дивидендных акций и облигаций, которые в совокупности составят вашу долгосрочную стратегию и одновременно торговать валютными парами, криптовалютой и товарными фьючерсами, пробуя свои возможности в спекулятивных краткосрочных стратегиях. Начинайте инвестировать, используя одну из самых простых стратегий на рынке — “купи и держи”, однако вдумчиво выбирайте активы для покупки», — заключил Вавилов.
Ранее, 24 января, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что грамотно диверсифицированный портфель может значительно снизить риск инвесторов. Он выразил мнение, что из классических инструментов рынка инвесторам следует обратить внимание на акции перспективных компаний. На рынке облигаций выбор также широкий: от традиционных облигаций федерального займа до замещающих облигаций, добавил эксперт. При этом для диверсификации портфеля можно вложить средства в драгоценные металлы, валюту, недвижимость и другие активы, уточнил Шатов.