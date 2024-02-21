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Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах по платежам с Россией

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği, TBB) получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала её банкам-членам, говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации.
Источник: Reuters

«Нам была направлена информация от экспортеров по вопросу, который вы передали (проблемы в банковских платежах с РФ — ред.) Эта информация была доведена до банков-членов», — говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера.

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.

Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.