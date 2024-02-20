В Минэнерго сообщили о сокращении добычи нефти в России в 2024 году

6 февраля Новак на выступлении в Совете Федерации говорил, что добыча нефти и конденсата в России в 2023 году сократилась на 0,8%, до 530,6 млн т. Добыча газа, по его данным, снизилась на 5,5%, до 636,9 млрд куб. м. Первичная нефтепереработка, по подсчетам Новака, выросла на 1,1%, до 275 млн т.