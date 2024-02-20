В госбанке Турции назвали условия для открытия счетов россиянам

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, рассказали «Ведомостям», что с 1 января 2024 года некоторые банки республики стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, желающим завести банковские карты.