Украина решила создать дополнительный маршрут экспорта в ЕС через Дунай

Украинский экспорт в 2023 году, в основном продуктов питания и металла, составил $35,8 млрд, что почти на 48% ниже уровня до начала военной операции, пишет Bloomberg. После прекращения зерновой сделки Киев использует новый судоходный маршрут через Черное море, но Дунай остается ключевым путем. Вместе с тем Украина использовала автомобильный и железнодорожный транспорт для торговли после начала конфликта, и объем экспорта через Польшу сейчас сократился до 300 тыс. т в месяц по сравнению с 1,3 млн т в 2022 году, отмечает агентство. При этом автомобильный транзит полностью заблокирован.