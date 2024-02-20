Россиянам объяснили, как платить за коммуналку меньше

Военнослужащие, их семьи, солдаты, которые находятся в армии, могут тоже платить только половину суммы за коммунальные услуги. Остальные, кто не нашёл себя ни в одной из категорий, могут воспользоваться счётчиками, по которым платить выгоднее, чем по нормативам. По многотарифному счётчику с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 07:00 оплата происходит по сниженным тарифам. Если счётчиков нет, а хозяев не было в квартире дольше пяти полных дней, можно запросить перерасчёт оплаты ЖКУ, подтвердив документом своё отсутствие.