Россия стала четвертым крупнейшим партнером Индии

Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран по итогам года сократился на 9% — до 119 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 миллиардов долларов) и ОАЭ (-7%, 78 миллиардов долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17% — до 44 миллиардов долларов.