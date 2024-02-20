Первый шаг: студенческую стипендию предложили повысить до прожиточного минимума

Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев считает, что поднимать стипендии до прожиточного уровня необходимо.— За стипендиальный доход студенту надо сражаться. Но сегодня, даже если он приложит все усилия и достигнет успехов, то, не входя в социально защищенную группу, он не достигнет доходов, равных прожиточному минимуму. А значит, будет вынужден искать возможности подработки. Не для совершенствования в профессии, а для выживания, — комментирует эксперт. Он отметил, что важно делать всё возможное, чтобы максимальный уровень стипендии, которую можно получить, приложив все усилия, был выше прожиточного минимума.