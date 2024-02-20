Первый шаг: студенческую стипендию предложили повысить до прожиточного минимума

На сколько планируют увеличить студенческие пособия, какие стипендии могут получать обучающиеся в 2024 году и можно ли эффективно совмещать работу и учебу, рассказывают «Известия».
На сколько могут повысить студенческую стипендию
Минобрнауки РФ направило в российские университеты письмо с рекомендациями закрепить размер стипендии для студентов на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — отметил Могилевский.
Также в министерстве уточнили, что стипендиальный фонд на 2024 год формировался в 2023-м и ориентироваться нужно на показатели 2022 года, так как сумма рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума за IV квартал года, предшествующего тому, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда. Таким образом, в вузах порекомендовали установить сумму академической и социальной стипендий на уровне не ниже 13 919 рублей.
В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в России составляет 15 453 рубля в месяц, для трудоспособных граждан — 16 844 рубля. При этом власти регионов вправе зафиксировать свою величину прожиточного минимума.
Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев считает, что поднимать стипендии до прожиточного уровня необходимо.— За стипендиальный доход студенту надо сражаться. Но сегодня, даже если он приложит все усилия и достигнет успехов, то, не входя в социально защищенную группу, он не достигнет доходов, равных прожиточному минимуму. А значит, будет вынужден искать возможности подработки. Не для совершенствования в профессии, а для выживания, — комментирует эксперт. Он отметил, что важно делать всё возможное, чтобы максимальный уровень стипендии, которую можно получить, приложив все усилия, был выше прожиточного минимума.
Профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что в среднем сумма базовой академической стипендии и социальной в три раза ниже, чем установленный прожиточный минимум по стране.— Сейчас сумма базовой академической и социальной стипендии фактически меньше 5 тыс. рублей, если студент не учится в регионах с повышающим стипендию коэффициентом за климатические и территориальные условия и у него нет иных специальных условий, — пояснила Абанкина. Эксперт отметила, что устанавливать размер стипендий — это автономное право самих университетов. Но стипендиальный фонд рассчитывается на основе нормативов, куда входит расчет общего количества бюджетников, в том числе социально нуждающихся студентов.
Какую стипендию может получать студент в России
В России существует несколько видов стипендий, которые может получать студент. Основные из них — академическая и социальная. Государственная академическая стипендия начисляется студентам-бюджетникам очной формы. Для ее выплаты необходимо учиться на хорошо и отлично. Минимальный размер академической стипендии составляет 1967 рублей в месяц, однако руководство университета вправе повышать размер выплат по своему усмотрению.
Государственная социальная стипендия предусмотрена для студентов дневной формы обучения, которые нуждаются в финансовой поддержке для нормального процесса получения знаний. Минимальный размер социальной стипендии — 2953 рубля. Данная мера поддержки выплачивается студентам, относящимся к следующим категориям:
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
— лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
— дети-инвалиды, инвалиды с детства и инвалиды I и II групп;
— студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие различных катастроф;
— обучающиеся, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы, и ветераны боевых действий.
Помимо данных государственных выплат, инициативные студенты могут рассчитывать на стипендии президента и правительства России.
Стандартная президентская стипендия, которую выплачивают ежемесячно в размере 2200 рублей в месяц, устанавливается студенту на год. Студенты приоритетных технических специальностей — радиоэлектроники, программной инженерии и других, добившись высоких результатов в указанных сферах деятельности, могут получать 7 тыс. рублей в месяц.
Аналогичные условия установлены и для получения правительственной стипендии. Чаще всего она присуждается студентам направлений, связанных с модернизацией экономики России. За выдающиеся научные и учебные достижения такие учащиеся могут ежемесячно получать 5 тыс. рублей.
В январе 2024 года Владимир Путин сообщил о намерении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей.
Кроме того, для студентов, ведущих активную общественную деятельность, предусмотрена губернаторская стипендия. Она установлена в определенных регионах РФ, и ее величина разная. Например, в 2024 году губернаторская стипендия в Санкт-Петербурге составила 4 тыс. рублей, в Пермском крае — 7500 рублей, а в Самарской области — 30 тыс. рублей.
Стоит ли работать во время учебы
Вопрос совмещения работы и учебы часто встает перед студентами в связи с обострением нехватки финансов или необходимостью получения профессионального опыта для более быстрого нахождения работы после обучения.
В ноябре 2023 года аналитический центр «Консоль. Про» опросил 1230 студентов из крупных городов России (с населением свыше 1 млн человек), имеющих официальную и неофициальную работу или подработку. Согласно полученным данным (есть в распоряжении «Известий»), российским студентам нелегко работать и учиться одновременно — 22% респондентов отметили, что близки к увольнению из-за невозможности совмещения работы с посещением занятий в вузе, а 41% опрашиваемых указали, что им приходится прилагать множество усилий на работе, что негативно влияет на мотивацию к учебе.
Большая часть преподавателей вузов, в свою очередь, настроены против рабочей занятости студентов — 30% не считают работу уважительной причиной для отсутствия студента в учебном процессе. Лишь 16% студентов отмечают поддержку и понимание педагогов. Также большая часть работающих студентов считают учебу приоритетнее работы. Свыше трети (40%) отмечают, что им удается успешно совмещать два процесса, еще четверть (23%) признает, что высшее образование для них приоритетнее заработка.
Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев рассказал, что в РГСУ больше половины студентов (65%) совмещают работу и учебу. По словам эксперта, работа по специальности в бакалавриате помогает обучающемуся понять, правильно ли он выбрал профессию и как корректировать свое образование по интересам. А непрофильная работа также может быть полезна для развития коммуникативных навыков и повышения уровня самодисциплины.
По мнению старшего преподавателя кафедры маркетинга Государственного университета управления Петра Тазова, работа по специальности во время обучения имеет множество плюсов. Во-первых, студент закрепляет на работе полученные знания в вузе и повышает мотивацию к учебе, поскольку от его компетенций напрямую зависит размер зарплаты. Во-вторых, студентам с опытом работы и сформированным портфолио будет проще конкурировать на рынке труда.
И удобнее всего, если эти навыки и качества студент получит заранее — на подработке или стажировке, даже если они будут не по специальности.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева полагает, что работа во время учебы влияет на успеваемость студента, если она влечет за собой отсутствие обучающегося на лекциях и практических семинарах. Не будет мешать обучению работа со скользящим или свободным графиком, в дистанционном формате, а также временная подработка, когда рабочие часы не идут внахлест с учебным временем в вузе или пересекаются незначительно. По мнению эксперта, лучше всего начинать работать с третьего курса, поскольку на первом у студентов идет период адаптации к новым условиям обучения в вузе, который характеризуется более высоким уровнем тревожности, чем на втором-третьем курсах.