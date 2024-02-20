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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 31 января

На рынке российских акций наблюдается негативная динамика на фоне усиления санкционных опасений.
Источник: РИА "Новости"

Индекс Мосбиржи (IMOEX2), отражающий данные основной и вечерней сессий, снизился на 1,32% — до 3194 пунктов по состоянию на 19:32 мск. Ниже 3200 пунктов индекс Мосбиржи опустился впервые с 31 января.

На рынок акций негативно повлияли опасения введения новых санкций, рассказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Так, стало известно, что Европа продлила уже введенные против России ограничения еще на год, то есть до 24 февраля 2025 года. Кроме того, по информации СМИ, там планируют одобрить новый, уже 13-й по счету пакет антироссийских санкций, добавил эксперт.

Падение индекса ускорилось после того, как стало известно, что в пятницу, 23 февраля, США объявят о крупном пакете санкций в отношении России из-за Навального.

Давление на отечественные акции также оказывали определенное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках на ослаблении ожиданий по поводу скорого начала смягчения монетарной политики ведущих центробанков, прежде всего ФРС, а также усилившееся к вечеру снижение цен на нефть, сообщил эксперт «Финама».

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