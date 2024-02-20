Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 31 января

На рынок акций негативно повлияли опасения введения новых санкций, рассказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Так, стало известно, что Европа продлила уже введенные против России ограничения еще на год, то есть до 24 февраля 2025 года. Кроме того, по информации СМИ, там планируют одобрить новый, уже 13-й по счету пакет антироссийских санкций, добавил эксперт.