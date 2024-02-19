В ТПП России заявили об интересе индийских автопроизводителей к рынку РФ

«Закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте вполне могут индийские автоконцерны. Перспективной моделью для продажи в РФ можно считать кроссоверы от Tata Motors. В прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту. Так, появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — отметил Катырин.
Пока информации о том, намерены ли производители из Индии выходить в ближайшее время на российский рынок, нет. Определенно есть интерес со стороны компаний по производству всех видов автозапчастей, сказал «Известиям» источник в правительстве Индии. Зато иранские автомобили уже доступны. Модель IKCO Tara на механике можно купить за 1,5 млн рублей, а с автоматом — за 1,7 млн рублей. Ожидаются также автомобили от компании Saipa — кросс-хэтчбек Quik и седан Saina S. Их стоимость варьируется от 1,2 млн до 1,7 млн рублей.
Вслед за ними, хотя пока больше в теории, могут приехать автомобили из Африки, считает президент ТПП РФ. Например, Уганда готова поставлять электрокары от компании Kiira Motors.