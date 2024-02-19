Сенаторы вернулись к идее платежей от маркетплейсов для «Почты России»

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в конце января направил в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко пакет поправок о введении инфраструктурного платежа для маркетплейсов в адрес «Почты России» (есть у РБК). Речь об изменениях в закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и статью 26 закона «О почтовой связи». По ним для маркетплейсов вводится инфраструктурный платеж в адрес «Почты России» в размере 0,5% их квартального оборота.