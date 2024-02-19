Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность

Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.