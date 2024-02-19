Латвия продала России виски на рекордную сумму

При этом в самом списке крупнейших поставщиков сенсационных изменений не произошло: первая десятка лидеров в прошлом году состояла из тех же стран, что и в 2022 году. Единственное — Литве удалось подвинуть со второго места Британию, а Франция за год опустилась с третьего на четвертое место.