Акции Совкомбанка подорожали на 6% на объявлении о покупке Хоум Банка

На прошлой неделе Совкомбанк сообщил о планах предложить совету директоров выплатить в виде дивидендов 30% чистой прибыли за 2023 год, или ₽1,1 на акцию. Всего за год банк заработал рекордную чистую прибыль — ₽95 млрд. Помимо этого, Совкомбанк 16 февраля заявил, что до конца 2024 года намерен приобрести Хоум Банк.