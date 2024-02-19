Акции Совкомбанка подорожали на 6% на объявлении о покупке Хоум Банка

Котировки Совкомбанка в начале торгов 19 февраля выросли на 6,26%, до ₽18,575, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 мск.
Акции Совкомбанка в пятницу, 16 февраля, не успели отыграть корпоративные новости, отметил в своем утреннем обзоре от 19 февраля руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
На прошлой неделе Совкомбанк сообщил о планах предложить совету директоров выплатить в виде дивидендов 30% чистой прибыли за 2023 год, или ₽1,1 на акцию. Всего за год банк заработал рекордную чистую прибыль — ₽95 млрд. Помимо этого, Совкомбанк 16 февраля заявил, что до конца 2024 года намерен приобрести Хоум Банк.
По мнению аналитиков Market Power, никаких сюрпризов с дивидендами не было, учитывая, что ранее примерно эти же цифры озвучивал основатель Совкомбанка Сергей Хотимский.
«А вот покупка Хоум Банка — безусловный позитив, учитывая цену. Капитал Хоум Банка около ₽60 млрд. В отчетности Совкомбанка за 2024 год благодаря этому скорее всего будет отражена дополнительная прибыль», — отметили аналитики.
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