Отложенный эффект: в ГД предложили смягчить правила покупки квартир за маткапитал

Кроме того, всё еще сохраняются сложности с продажей недвижимости, в числе собственников которой есть дети до 18 лет. Продать такую квартиру можно лишь с разрешения органов опеки. Если жилье куплено в ипотеку, потребуется согласие от банка. При этом четких критериев сравнения продаваемой и приобретаемой недвижимости нет. Иногда, указывает парламентарий, поводы для отказа оказываются весьма формальными.