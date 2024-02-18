Отложенный эффект: в ГД предложили смягчить правила покупки квартир за маткапитал

Жителям сел могут разрешить тратить материнский капитал на недвижимость, не ожидая истечения трех лет с момента рождения ребенка. С таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она полагает, что подобная мера сможет снизить отток молодых семей из сельской местности и уменьшить нагрузку на бюджет. «Известия» узнали, какие плюсы есть у инициативы.
Поддержать село
Депутат Лантратова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, предложив смягчить правила покупки жилья за материнский капитал для жителей сёл. Сегодня использовать госпомощь для улучшения жилищных условий, не дожидаясь трехлетия ребенка, можно лишь при выплате ипотеки. Однако, указывает Лантратова, далеко не всем молодым семьям, проживающим в сельской местности, требуются кредиты.
Стоимость недвижимости в селах является низкой, что позволяет жителям приобрести ее за счет материнского капитала и собственных накоплений. Но отсутствие возможности купить жилье сразу нередко вынуждает молодых родителей брать ипотеку. Выгодных и актуальных предложений по ипотечным продуктам, по словам депутата, в селах просто нет. В результате семьи с детьми переезжают в более крупные города и приобретают недвижимость в кредит. Это усугубляет проблему неравномерного заселения и развития территорий РФ, обращает внимание парламентарий.
Выгодоприобретателями в случае с ипотеками, которые берут молодые семьи, выступают коммерческие банки. Граждане при этом несут существенные издержки, связанные с выплатой процентов по кредиту.
Невыгодны текущие правила и для государства. Яна Лантратова напоминает, что неиспользованные средства маткапитала в России ежегодно индексируются. В 2022 году, например, государству пришлось потратить на это 55 млрд рублей. В результате невозможность покупки жилья в селах за материнский капитал создает дополнительную финансовую нагрузку на бюджет.
С учетом всех этих факторов парламентарий считает целесообразным разрешить семьям из населенных пунктов, в которых проживает не более 50 тыс. человек, покупать жилье при помощи сертификатов на маткапитал сразу после рождения ребенка.
Редакция «Известий» направила запрос в Госдуму. На момент публикации ответ не поступил.
Разумное предложение
Инициатива Яны Лантратовой имеет благие намерения и рациональное зерно, полагает юрист, управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев.
— Действительно, молодые семьи в небольших поселениях сталкиваются с серьезными трудностями в решении жилищного вопроса, что в итоге подталкивает их к переезду в крупные города, — согласен эксперт.
При этом купить достойный земельный участок или квартиру в городе исключительно за материнский капитал невозможно, отмечает гендиректор ГК «СтройСинтез» Виктор Лукин. В сельской местности, напротив, средства могут даже остаться.
Предоставление подобной меры поддержки станет хорошим подспорьем для жителей сел, считают эксперты. Однако важно найти разумный баланс.
— С одной стороны, ограничения не должны быть чрезмерно жесткими, иначе многие просто не смогут ими воспользоваться на практике. Но, с другой стороны, необходим контроль за целевым использованием этой льготы, — уверен Русяев. Например, государство может обязать граждан проживать в приобретенном с помощью маткапитала доме не менее пяти лет.
Долгосрочная привязка к жилью позволит предотвратить спекулятивные продажи, разделяет эту позицию Лукин. Правда, по его мнению, достаточно будет и полутора лет.
— Это не только поспособствует укреплению территориальной экономики, но и мотивирует людей на инвестиции в родную местность, — считает он.
Новая инициатива потребует тщательного контроля со стороны государства, подчеркивает эксперт. Особенно это актуально для регионов, в которых распространены случаи мошенничества с сертификатами на маткапитал.
В поисках лучшей жизни
Предложение депутата отражает интересы и потребности многих семей с детьми, желающих обеспечить себе комфортное и доступное жилье, отмечает Виктор Лукин. Мера определенно поспособствует сохранению и развитию сельских территорий, испытывающих дефицит населения и инфраструктуры.
Однако, предупреждает Илья Русяев, переломить негативные тенденции в демографии сел смягчение правил вряд ли сможет.
— Дело в том, что отток населения из малых пунктов обусловлен целым комплексом причин социально-экономического характера, — обращает внимание юрист. Среди них он выделяет дефицит рабочих мест, низкие зарплаты, слабо развитую инфраструктуру, низкое качество в сферах образования, здравоохранения, культуры и досуга.
Без системных мер по устранению этих проблем негативные процессы не остановить, убежден собеседник «Известий». Одно лишь упрощение доступа к жилью вряд ли внесет кардинальные перемены в сложившуюся ситуацию, поэтому его не стоит рассматривать как панацею.
Механизмы реализации инициативы стоит уточнить, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Нужно предусмотреть дополнительные варианты, позволяющие купить недвижимость в селе за маткапитал.
— Каким бы ни был сегодня размер материнского капитала, его явно недостаточно, чтобы приобрести или построить дом. Считаю, что в случае заключения трудового договора с предприятиями и организациями, расположенными в месте нахождения нового жилья, необходимо разработать и реализовать механизм предоставления льготной «сельской» ипотеки для молодых родителей на недостающую сумму, — предлагает Хаминский.
Он убежден, что это позволит сделать проживание в сельской местности более привлекательным и «откроет новые трудовые горизонты».
Стабильный рынок
Предложенная инициатива не будет иметь негативных последствий для рынка недвижимости, сходятся во мнении эксперты.
— В масштабах всей страны доля сделок в сельской местности не настолько велика, чтобы сильно отразиться на положении крупных девелоперов и уровне спроса на городское жилье, — полагает Илья Русяев.
Он не исключает, что на застройщиков в небольших городах популяризация сельской недвижимости всё же может повлиять. Но о серьезных убытках речи не идет.
Строительство жилья в сельской местности по целому ряду факторов дешевле, чем в городе, подчеркивает Александр Хаминский. И, по сути, это два разных сегмента, не конкурирующих друг с другом.
Кардинального передела рынка опасаться не стоит, подтверждает Виктор Лукин. Спрос на семейную ипотеку в городах всё равно сохранится.
— Люди, стремящиеся к улучшению условий в городе, не склонны переезжать за городские границы, в то время как желающие остаться в сельской местности не видят смысла в приобретении городской недвижимости, — указывает он.
При этом, по словам эксперта, у популяризации сельского жилья есть несколько важных плюсов. Например, семья может построить на своем участке дополнительный дом и сдавать его в аренду.
— Кроме того, интерес к развитию сельских агломераций среди крупных застройщиков может способствовать переходу к качественным локальным поселениям вместо массовых застроек многоэтажками, — убежден Лукин.
Проще продать
Материнский капитал сегодня является важной и популярной мерой поддержки, напоминает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, в минувшем году сертификаты на маткапитал получили около 400 тыс. семей.
— Однако в законодательстве всё еще остаются пробелы, которые создают семьям сложности с использованием и распоряжением маткапиталом и недвижимостью, приобретенной на эти средства, — признает парламентарий.
Для устранения части из этих проблем Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий супругам и совершеннолетним детям отказываться от долей в жилье, приобретенном с помощью средств маткапитала. Это позволит упростить процедуру продажи недвижимости. Речь идет о сделках, необходимых для дальнейшего улучшения жилищных условий.
Такой подход, по словам Чаплина, делает жилищную политику более мобильной и адаптивной к семейным изменениям. Он позволит гражданам действовать с учетом увеличения размера семьи, изменения финансового положения или смены рабочего места.
Кроме того, всё еще сохраняются сложности с продажей недвижимости, в числе собственников которой есть дети до 18 лет. Продать такую квартиру можно лишь с разрешения органов опеки. Если жилье куплено в ипотеку, потребуется согласие от банка. При этом четких критериев сравнения продаваемой и приобретаемой недвижимости нет. Иногда, указывает парламентарий, поводы для отказа оказываются весьма формальными.
— Семья сталкивается с большими бюрократическими и финансовыми сложностями, которые касаются квартирного вопроса. Безусловно, такой ситуации быть не должно и процедуру важно упрощать, — заключил депутат.