Как будут работать биржи в праздники: торговый календарь на февраль-март

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные. В этом году 23 февраля, в России праздник Дня защитника Отечества, выпадает на пятницу. Россияне будут отдыхать три дня — 23, 24 и 25 февраля, с пятницы по воскресенье. Понедельник, 26 февраля, — первый рабочий день после праздничных выходных.
Празднование Международного женского дня 8 марта в этом году тоже выпадает на пятницу. Таким образом, и в марте 2024 года россиян ждут три выходных дня подряд — 8, 9 и 10 марта (с пятницы по воскресенье). Понедельник, 11 марта, — первый рабочий после праздничных дней.
Московская биржа
22 февраля торги на всех рынках Московской биржи будут проходить в обычном режиме. Расчеты по сделкам от 22 февраля пройдут 26 февраля. В пятницу, 23 февраля, торги и расчеты во всех секциях Московской биржи не проводятся в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В понедельник, 26 февраля, торги на рынках Московской биржи пройдут по стандартному расписанию.
7 марта торги на всех рынках Московской биржи будут проходить в обычном режиме. Расчеты по сделкам от 7 марта пройдут 11 марта. 8 марта торги на Московской бирже не проводятся в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. В понедельник, 11 марта, торги пройдут по стандартному расписанию.
В остальные дни в феврале и марте торги на рынках Московской биржи будут проходить по стандартному графику.
СПБ Биржа
23 февраля и 8 марта на СПБ Бирже не будут проводиться торги и расчеты по российским ценным бумагам в рублях. Во все остальные дни февраля и марта инструменты российского рынка доступны для совершения сделок, но не все, а частично (список).
Торги иностранными ценными бумагами — США, ЕС и Гонконга — в настоящий момент не проводятся. Они были приостановлены в начале ноября, когда площадка подпала под блокирующие санкции США.