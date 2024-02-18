Как будут работать биржи в праздники: торговый календарь на февраль-март

22 февраля торги на всех рынках Московской биржи будут проходить в обычном режиме. Расчеты по сделкам от 22 февраля пройдут 26 февраля. В пятницу, 23 февраля, торги и расчеты во всех секциях Московской биржи не проводятся в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В понедельник, 26 февраля, торги на рынках Московской биржи пройдут по стандартному расписанию.