Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе

Абсолютным лидером по росту закупок СПГ у России стала Греция — они подскочили в 4,1 раза, до 750 миллионов кубометров. В результате страна стала четвертым крупнейшим покупателем российского сжиженного газа. Португалия, которая увеличила покупки в 1,4 раза и приобрела по итогу года 390 миллионов кубометров, стала пятой. Также небольшие покупки были у Финляндии, Италии, Швеции, Эстонии и Литвы — совокупно около 380 миллионов кубометров.