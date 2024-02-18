Эксперты назвали самой большой угрозой для доллара экономику США

Business Insider со ссылкой на данные Управления конгресса США по бюджету пишет, что в 2024 году дефицит федерального бюджета составит $1,6 млрд, еще через десять лет — $2,6 трлн. По данным издания, это может поставить под угрозу лидерство доллара на мировых рынках. В частности, портал отмечает усилия стран БРИКС по его вытеснению из торговых расчетов, а также предложение России и Китая по созданию новой валюты.