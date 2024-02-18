Цена запроса: iPhone 15 в России стал самым дешевым в мире

В России одни из самых низких цен на смартфоны Apple, выяснили «Известия». Сейчас на маркетплейсах iPhone 15 стоит около 85 тыс. рублей, у частников еще ниже — от 70 тыс. рублей. В США, к примеру, аналогичный аппарат с налогами стоит примерно 92 тыс. рублей. Причина в том, что в нашей стране Apple не контролирует закупочную стоимость продукции, поэтому продавцы устанавливают конкурентные цены.
Ниже некуда
Стоимость смартфонов Apple в РФ одна из самых низких в мире — цена iPhone 15 (256 Гб) на «Яндекс. Маркете» составляет около 85 тыс. рублей, а на «Авито» новый аппарат этой модификации можно найти за 70 тыс. рублей.
В то же время в США такой аппарат стоит $899 (около 82 тыс. рублей по курсу ЦБ на 16 февраля) без учета дополнительных налогов. От штата к штату их величина варьируется, в среднем это 11−12% от стоимости товара. Таким образом в итоге американскому покупателю гаджет (приобретенный без контракта с сотовым оператором) обойдется примерно в $1 тыс. (около 92 тыс. рублей), подсчитали «Известия».
В немецком интернет-магазине Apple iPhone 15 (256 Гб) стоит €1,08 тыс. (около 106 тыс. рублей), в ОАЭ — чуть менее 4 тыс. дирхамов (около 100 тыс. рублей). В Турции же такой аппарат предлагают и вовсе за $1,9 тыс. (около 174 тыс. рублей).
— Да, в России одни из самых низких цен, — подтверждает бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк. — Это связано с особенностями параллельного и «серого» импорта электроники в РФ.
По его словам, телефонов, особенно некоторых моделей, оказалось слишком много на рынке. Поэтому, в отличие, например, от самой Apple, ритейлеры и ИП делали скидки — возможно, иногда даже выходя в ноль, уточнил эксперт. Кроме того, сейчас iPhone закупаются в странах, где при их вывозе можно получить возврат налога, что позволяет сделать цену еще меньше, добавил он.
— Часть продукции Apple попадает на наш рынок «серыми», обходными путями. В результате такое устройство стоит меньше за счет неуплаты требуемых налогов и сборов, а покупатель берет на себя все риски по такой покупке. От возможной неработоспособности аппарата до невозможности получить гарантийную поддержку, — отметила руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.
Кроме того, за покупку iPhone некоторые российские маркетплейсы начисляют клиентам бонусы, доходящие до нескольких тысяч рублей: это можно считать серьезной скидкой, полагает основатель российского сервиса быстрого выкупа техники Apple «ДамПродам» Елена Богатырева. По ее словам, всё это делает покупку в России iPhone максимально привлекательной, считает Елена Богатырева.
— Я работаю в компании — партнере нескольких производителей электроники и мог бы купить у своих аппарат со скидкой. Но на крупном маркетплейсе это оказалось выгоднее — бонусов хватило на приобретение на той же площадке новой стиральной машины, — рассказал «Известиям» один из покупателей iPhone 15.
Торговая аномалия
С тем, что iPhone в России один из самых дешевых в долларовом эквиваленте, согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компания оценивает долю Apple на российском рынке смартфонов (в штучном выражении) примерно в 5%. По его словам, доля «яблочной» компании на нашем рынке сокращается, также контроля над импортом со стороны вендора больше нет.
— Спрос на iPhone сейчас поляризовался — берут либо совсем бюджетные модели, либо дорогие флагманы в версии Max. Правда, интерес к топовым моделям в последние годы заметно снижается, — добавляет эксперт.
Низкие цены на iPhone в Wildberries связывают с наличием взаимовыгодных отношений с зарубежными поставщиками.
— Благодаря стабильным поставкам товара из третьих стран мы можем поддерживать выгодную цену для потребителя, — отметили в компании.
Конкурентные цены на iPhone 15 в «М. Видео-Эльдорадо» связывают со стабильностью закупок и логистики, а также с бонусами и скидками для покупателей.
— Смартфоны поставляются в соответствии с российским законодательством (пошлины, налоги и прочее), на них предлагаем собственную гарантию и необходимое сервисное обслуживание. В начале года в наших сетях в топ-5 самых продаваемых моделей в бренде Apple вошли два устройства из актуальной линейки — iPhone 15 Pro Max (256 Гб) и iPhone 15 (128 Гб), — сообщил представитель компании.
В целом цены на новые модели iPhone наиболее высоки в первые месяц-полтора после их появления, при этом стоимость старых моделей снижается, отметил Артур Махлаюк из IT-холдинга Fplus. Позже, когда наберется большой сток новых моделей, цена идет вниз и стабилизируется: у ритейлеров на одном уровне, на «сером» рынке — на чуть более низком, заключил он.