Цена запроса: iPhone 15 в России стал самым дешевым в мире

По его словам, телефонов, особенно некоторых моделей, оказалось слишком много на рынке. Поэтому, в отличие, например, от самой Apple, ритейлеры и ИП делали скидки — возможно, иногда даже выходя в ноль, уточнил эксперт. Кроме того, сейчас iPhone закупаются в странах, где при их вывозе можно получить возврат налога, что позволяет сделать цену еще меньше, добавил он.