Выплавка стали в России по итогам 2023 года выросла на 5,3%

Ранее, 23 ноября, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что в России в октябре 2023 года производство стали выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составило 6,3 млн т. В разговоре с «Известиями» он привел данные Минпромторга, согласно которым внутренний спрос на сталь по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 15% в годовом выражении. Это позволило увеличить ее выплавку на 3,5% год к году, объяснил он.