Выплавка стали в России по итогам 2023 года выросла на 5,3%

«Полностью адаптировались к новым условиям отечественные металлурги. Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативную тенденцию 2022 года», — сообщил он.
Глава Минпромторга уточнил, что стабилизация ситуации в данной отрасли обусловлена диверсификацией структуры сбыта, в частности увеличением отгрузок на внутренний рынок, в том числе для инфраструктурных проектов и жилищного строительства. Кроме этого, важным стало то, что РФ переключила экспорт в направлении стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Мантуров также обратил внимание на восстановление объемов производства в химической отрасли, где произошло увеличение на 5% по итогам 2023 года. Он отметил, что ключевым фактором здесь является рост более чем на 10% производства минеральных удобрений.
В ходе разговора о лесопромышленной отрасли вице-премьер РФ сообщил, что экспортерам просубсидировали расходы на транспорт для перестройки маршрутов. Общая сумма субсидий составила 11 млрд рублей.
Ранее, 23 ноября, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что в России в октябре 2023 года производство стали выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составило 6,3 млн т. В разговоре с «Известиями» он привел данные Минпромторга, согласно которым внутренний спрос на сталь по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 15% в годовом выражении. Это позволило увеличить ее выплавку на 3,5% год к году, объяснил он.
16 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что металлургическая отрасль в России в условиях антироссийских санкций успешно справляется с масштабными задачами, в том числе по импортозамещению. По его словам, отечественная металлургия обладает мощным научно-техническим, производственным, кадровым потенциалом. Он обратил внимание, что российские компании за небольшой срок увеличили объем продукции, расширили географию поставок, оптимизировали новые логистические цепочки и смогли переориентировать экспорт на рынки дружественных государств.