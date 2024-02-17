Прокуроры призвали суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд

В итоге компании выписали штраф, который стал одним из самых крупных из когда-либо взысканных в США по уголовному делу. Чанпэн Чжао, обвиняемый в отмывании денег, был отпущен под залог $175 тыс. и ожидает вынесения решения по своему делу, это произойдет в конце апреля, сообщал CNBC. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, но, учитывая сделку, его наказание может не превысить полутора лет.