Финансовая дипломатия: как Россия выводит зависшие в Индии рупии

Это верно лишь отчасти, считает Денис Астафьев, отмечая, что рупиями страны расплачиваться продолжили. Но и от долларов, правда, полностью не отказались. Расчеты в долларах и евро особенно в ходу в случае с нефтью. Для РФ такие торговые отношения, по мнению эксперта, несут в себе риски. Он полагает, что Индия в рамках системы евродоллара может «навязывать свою волю», что и произошло в случае с дисконтом цен на нефть.