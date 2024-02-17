Финансовая дипломатия: как Россия выводит зависшие в Индии рупии

Решением проблемы всё чаще называют реинвестирование средств в индийскую экономику. Выгодно ли это России, разбирались «Известия».
Недоступный капитал
Товарооборот между Индией и Россией за 10 месяцев 2023 года достиг отметки $54,7 млрд, что является рекордом. Такие данные приводит министерство промышленности и торговли Индии.
Большую часть этого объема составляет российский экспорт. РФ вошла в четверку основных торговых партнеров Индии. Объемы импорта в Россию куда скромнее: в период с января по октябрь 2023 года в РФ поставили продукции всего на $3,3 млрд.
Лидирующую позицию среди экспортных товаров занимает российская нефть. В ноябре прошлого года РФ поставляла в Индию 1,74 млн барр. в день. Импортирует же Индия в Россию фармакологическую продукцию, ткани и некоторые продукты. Но объема поставок недостаточно, чтобы выровнять ситуацию и избежать торгового профицита. В результате рупии просто «зависают» в Индии: их сложно вывести, а потратить без конвертации просто некуда.
Точных официальных данных о том, какой именно объем торгов приходится на рупии, сегодня нет, обращает внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Заявления финансово-политических представителей двух стран при этом во многом противоречат друг другу.
— Если в России часто в инфополе от различных аналитиков просачивается информация об этой проблеме (с чем связывают и ослабление рубля летом 2023 года), то дипломатический корпус Индии заявляет, что продажи осуществляются в «твердой валюте», — указывает эксперт.
Ничего удивительного, впрочем, в сложившейся ситуации нет. Глобальные финансовые операции строились на евродолларовой системе последние полвека и отказ от нее в короткие сроки не может быть выполнен с легкостью, убежден Астафьев. Особенно это актуально для расчетов между странами, не имеющими исторически тесных экономических контактов и общих границ.
Сложности при расчетах сегодня есть, не скрывает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Но они преодолимы. «Чем чаще в торговле будут применяться юани, рубли, рупии, дирхамы или другие нацвалюты, тем быстрее будет совершенствоваться необходимая независимая инфраструктура расчетов, а обменные и сервисные операции становиться дешевле», — убежден дипломат.
Между тем председатель Российско-азиатского делового совета Максим Кузнецов заявил о стабилизации ситуации с индийской валютой.
— Судя по всему, банки научились работать с рупией, в том числе через третьи страны, например ОАЭ. В то же время дисконты, предлагаемые российскими банками для импортеров на покупку валюты, снижаются, что также свидетельствует о нормализации ситуации, — уверен он.
«Известия» направили запросы в Центробанк и Минфин РФ.
Непростая задача
О зависшей в Индии валюте говорят не первый день. Весной прошлого года о накопившихся на счетах в индийских банках рупиях сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он назвал ситуацию «проблемой», подчеркнув, что всю сумму необходимо перевести в другую валюту.
Западные СМИ отреагировали на это заявление мгновенно, объявив, что Россия и Индия сочли механизм взаиморасчетов в нацвалютах неэффективным и продолжили оплачивать товары долларами.
Это верно лишь отчасти, считает Денис Астафьев, отмечая, что рупиями страны расплачиваться продолжили. Но и от долларов, правда, полностью не отказались. Расчеты в долларах и евро особенно в ходу в случае с нефтью. Для РФ такие торговые отношения, по мнению эксперта, несут в себе риски. Он полагает, что Индия в рамках системы евродоллара может «навязывать свою волю», что и произошло в случае с дисконтом цен на нефть.
Локальная альтернатива
Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать пилотный проект по созданию платежного шлюза для мобильных устройств. В его основу ложится использование QR-платежей с поддержкой формата платформы UPI, принадлежащей Национальной платежной корпорации Индии.
Платформа получила новый виток развития после введения Евросоюзом платежных санкций против России: рестрикции подстегнули Индию к развитию собственной альтернативы SWIFT. Главной целью вывода UPI на мировой уровень является снижение геополитических рисков. В конечном итоге пользоваться в международных расчетах платформой стали страны, сохранившие торговые отношения с РФ. В первую очередь сама Индия, продолжающая закупать у России сырую нефть.
Важно понимать, подчеркивает Денис Астафьев, что само по себе наличие UPI никак не влияет на сложившуюся ситуацию.
— Дело не в возможности перевода между банками РФ и Индии по корреспондентским счетам, а именно в валюте, в которой осуществляются данные операции, — объясняет эксперт.
Тем не менее в будущем может быть разработан механизм, позволяющий выводить денежные средства с индийских банков с помощью этой платформы, допускает финансовый эксперт Юлия Кузнецова.
— Потенциально, если она будет развиваться, мы найдем какой-то выход и сможем вывести рупии. Но в настоящий момент, насколько я знаю, данный вариант еще не прорабатывался досконально, а трансакции с помощью системы в основном осуществляются внутри страны, — указывает собеседница «Известий».
Оставить деньги дома
Второй способ преодолеть проблемы с торговым профицитом — реинвестировать зависшие рупии в индийскую экономику. Российские компании уже направили на развитие продуктов в Индии примерно $16 млрд.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также назвала вложение в финансовые активы решением возникшей ситуации. По ее словам, процесс перехода на расчеты в национальных валютах идет активно, но неравномерно. Иногда экспортеры сталкиваются с валютными ограничениями других стран. Именно это происходит с индийскими рупиями, которые «достаточно сложно репатриировать».
Не все эксперты считают, что инвестиции в индийскую экономику являются лучшим вариантом решения проблемы. Такой способ, полагает Юлия Кузнецова, не дает возможности забрать средства, а значит, не отвечает главной цели.
— Вложиться-то можно, экономика Индии сейчас действительно находится на подъеме, неплохо растет. Но какой результат мы получим? Мы же хотим вывести денежные средства. Инвестиции в индийскую экономику не дадут того эффекта, который мы ожидаем, — пояснила она.
Реинвестирование зависших рупий Денис Астафьев видит паллиативным решением проблемы, но на данный момент единственным возможным. Вклады, по его мнению, позволят «заморозить» средства на неопределенный срок.
— За это время инвестиционные проекты принесут некоторую прибыль, а глобальная экономическая система к тому моменту может измениться, — не исключает эксперт.
Чуть более оптимистично на ситуацию смотрит Максим Кузнецов. Эффективными, по его словам, могут оказаться инвестиции в индийские предприятия, ориентированные на экспорт в РФ.
— С одной стороны, это позволит полезно использовать имеющиеся рупии, с другой — содействовать снижению дисбаланса счета текущих операций, — указывает эксперт. Сегодня особенно важно добиться этого, ведь к 2030 году, по прогнозам Российско-азиатского делового совета, торговый профицит РФ увеличится до $60 млрд, что лишь усугубит текущие тенденции.
В поисках паритета
Еще одним выходом из положения могла бы стать единая валюта БРИКС. Валюте прочили большое будущее, отмечая, что у нее есть все шансы стать общемировой, поскольку на БРИКС приходится около 30% глобальной экономики.
Однако на практике страны столкнулись со сложностями и поставили эту идею на паузу. В минувшую среду, 14 февраля, Сергей Лавров заявил, что вопрос создания единой валюты на данном этапе не имеет перспектив.
Не видит их и российский президент. Путин полагает, что сегодня странам БРИКС нужна устойчивая система расчетов. Возможность создания единой валюты он допускает, но подчеркивает, что для этого необходимо сперва добиться паритета в развитии экономики всех участников объединения.
Важно понимать, что страны, входящие в БРИКС, имеют свои интересы. Все они являются развивающимися и активно конкурируют друг с другом за рынки, технологии и инвестиции, отмечает Максим Кузнецов.
— В этом плане между Китаем и Индией есть определенные противоречия и достаточно активная конкуренция. Китай и Индия — это две крупнейшие экономики БРИКС, и без их консенсуса единая валюта невозможна, — убежден эксперт.