Нацбанк Грузии смягчил требования по банковским вкладам для россиян

Предыдущий уровень ликвидности для вкладов россиян в 80% был установлен Нацбанком Грузии в мае 2023 года. Тогда регулятор сослался на неопределенность по срокам сохранения вкладов россиянами в местных банках. «В короткие сроки, о которых мы говорим, это может быть год или два года. Если эти средства заменят долгосрочные заемные средства или пойдут в долгосрочные кредиты, то, в случае оттока этих средств, это создаст проблемы для экономики Грузии», — объяснял решение на тот момент и.о. президента Нацбанка Арчил Мествришвили.