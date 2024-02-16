Лично, по счету: банки стали приезжать на дом для защиты клиентов от мошенников

Новый метод предусматривает несколько этапов. Если банк фиксирует подозрительную операцию, то она сразу блокируется. Затем сотрудники финорганизации звонят клиенту и пытаются убедить его отказаться от операции. Однако если по телефону это сделать не получается, то к человеку отправляют представителей банка для личной встречи. Это помогает расположить к себе клиента и с большей вероятностью уговорить его не совершать платеж в адрес мошенников.