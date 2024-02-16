Глава Euroclear предупредила о риске для Европы из-за российских активов

По словам Мостри, «использование в качестве залога активов, которые вам не принадлежат, очень близко к косвенной конфискации или обязательству конфисковать в будущем», а последствия этого решения будут такими же, как от прямой конфискации. Она не исключила, что к Euroclear могут подать судебные иски, поскольку российский Центробанк вряд ли «просто смирится» с конфискацией активов и тем, что обязательства депозитария перед ним «перестанут существовать».
«Когда мы прибегнем к логике конфискации активов, доверие к системе Euroclear, европейским рынкам и евро как к валюте будет подорвано», — считает Мостри.
Менее рискованной Мостри назвала идею по использованию прибыли, полученной от российских активов. В 2023 году Euroclear заработал €4,4 млрд на инвестировании активов, которые были заморожены из-за санкций ЕС. По оценкам главы депозитария, в зависимости от изменения процентных ставок в этом году Euroclear может получить аналогичную прибыль или даже больше, если процентные ставки не будут меняться вообще.
По словам Мостри, Euroclear откладывает прибыль, которая в 2023 году составила €3,25 млрд после уплаты налогов, в качестве «специального буфера, связанного с ситуацией в России». Глава депозитария отметила, что пока все потенциальные риски не исключены. В частности, компания сталкивается с судебными исками в российских судах и уже проиграла несколько дел. «Резервы, которыми мы располагаем, явно достаточно сильны, чтобы защитить себя», — добавила она относительно связанных с этим затрат.
12 февраля Евросовет постановил отдельно учитывать и хранить доход от использования заблокированных российских активов, а также запретил распоряжаться полученной чистой прибылью. Как подчеркнули в Евросовете, это решение стало шагом к потенциальному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».
МИД России заявлял, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жесткими ответными мерами.