Глава Euroclear предупредила о риске для Европы из-за российских активов

По словам Мостри, «использование в качестве залога активов, которые вам не принадлежат, очень близко к косвенной конфискации или обязательству конфисковать в будущем», а последствия этого решения будут такими же, как от прямой конфискации. Она не исключила, что к Euroclear могут подать судебные иски, поскольку российский Центробанк вряд ли «просто смирится» с конфискацией активов и тем, что обязательства депозитария перед ним «перестанут существовать».