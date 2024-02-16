Доставка из Индии из-за ситуации с хуситами подорожала на 26% за контейнер

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
В Asia Import Group отметили, что на днях некоторые судовладельцы снова стали предлагать перевозку из Индии не вдоль мыса Доброй Надежды, а через Суэцкий канал, что на 10 дней быстрее.
«При этом судовладельцы при транспортировке через Суэцкий канал также повышают ставки — на 300−1000 долларов за контейнер по сравнению с ценами до случившегося там кризиса», — подчеркнули в компании.
На сегодня альтернативных вариантов доставки грузов из Индии в Россию практически нет. Перевозки до порта Владивостока занимают больше времени — около 45−50 дней. В данной ситуации перевозчики заезжают по пути в порты Китая и только затем едут в сторону России. Из-за сложной логистики стоимость доставки продукции из Индии по подобному маршруту будет выше примерно на 2 тысячи долларов, чем через Красное море, пояснили в Asia Import Group.