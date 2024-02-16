Доставка из Индии из-за ситуации с хуситами подорожала на 26% за контейнер

На сегодня альтернативных вариантов доставки грузов из Индии в Россию практически нет. Перевозки до порта Владивостока занимают больше времени — около 45−50 дней. В данной ситуации перевозчики заезжают по пути в порты Китая и только затем едут в сторону России. Из-за сложной логистики стоимость доставки продукции из Индии по подобному маршруту будет выше примерно на 2 тысячи долларов, чем через Красное море, пояснили в Asia Import Group.