В РФ появится штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности

Инициатива будет внесена в пакете законодательных документов, которыми предлагается стимулировать развитие в России фудшеринга, рассказал «Известиям» источник во фракции «Единой России» в Госдуме. В частности, торговым сетям не придется платить НДС за продукты с истекающим сроком годности, если они будут переданы благотворительным фондам и НКО для оказания социальной помощи населению.