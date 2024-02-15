Оператор: Россия нарастит экспорт пшеницы до более 52 миллионов тонн

Помимо этого, за семь месяцев существенно нарастили закупку российской пшеницы Пакистан и Алжир (в 1,5 раза, до 1,76 миллиона тонн и на 20%, до 1,6 миллиона тонн), уже ввезено более 1,17 миллиона тонн В Индонезию (рост в 6,9 раза), Кения увеличила объём закупки на 40%, до 1,06 миллиона тонн, растут поставки в Бразилию и Мексику (509 тысяч и 690 тысяч тонн).