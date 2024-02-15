Курс евро поднялся выше ₽99 впервые со 2 февраля

В феврале ежедневные валютные интервенции ЦБ уменьшатся почти вдвое по сравнению с январем — до ₽8,1 млрд, что создает риски ослабления рубля до уровня ₽93 за доллар, предупредили в «БКС Мир инвестиций». Тем не менее эксперты сохраняют оптимистичный взгляд на динамику рубля. По итогам февраля в «БКС Мир инвестиций» ожидают пару USD/RUB на уровне ₽90−91. Поддержку курсу окажут экспортеры, которые будут продавать валюту в конце месяца.