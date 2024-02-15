Курс евро поднялся выше ₽99 впервые со 2 февраля

Курс евро вырос на 1,2%, или ₽1,18, поднявшись до отметки ₽99,0875, свидетельствуют данные на Московской бирже по состоянию на 16:30 мск. Выше отметки ₽99 европейская валюта торгуется впервые со 2 февраля.
Курс доллара (USD/RUB) на торгах Мосбиржи прибавляет 0,72%, или 66 копеек, до ₽92,0675.
Вероятно, на динамике рубля сказалась нехватка иностранной валюты, поступления которой сократились из-за просадки экспорта, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Это начало перевешивать факторы, которые поддерживали курс рубля. Ослаблению рубля препятствовали сохраняющаяся жесткая монетарная политика, а также другие меры поддержки, в том числе обязательства по репатриации валютной части выручки рядом российских экспортеров.
Волатильность торгов рублем в пятницу, 16 февраля, должна возрасти, рассказал руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов. Основным событием дня станет заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. С высокой вероятностью регулятор оставит ставку неизменной, а его риторика будет относительно жесткой, указывая на то, что и на следующем заседании не стоит ждать ослабления денежно-кредитной политики, полагает эксперт.
Сохранения ставки на прежнем уровне ожидают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. При этом трое из них полагают, что ЦБ на заседании может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50−100 б.п., если данные по инфляции за январь будут свидетельствовать об ускорении темпа роста цен.
По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», итоги завтрашнего заседания Банка России вряд ли окажут заметное краткосрочное влияние на рубль. В текущих условиях курс доллара к рублю, вероятно, останется вблизи ₽91−92.
В конце месяца российскую валюту поддержат экспортеры, которые нарастят продажи валютной выручки в преддверии налогового периода, сообщил руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Тем нее менее значительного укрепления рубля на этом фоне ожидать не стоит. По прогнозам эксперта, в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне ₽89−93.
В феврале ежедневные валютные интервенции ЦБ уменьшатся почти вдвое по сравнению с январем — до ₽8,1 млрд, что создает риски ослабления рубля до уровня ₽93 за доллар, предупредили в «БКС Мир инвестиций». Тем не менее эксперты сохраняют оптимистичный взгляд на динамику рубля. По итогам февраля в «БКС Мир инвестиций» ожидают пару USD/RUB на уровне ₽90−91. Поддержку курсу окажут экспортеры, которые будут продавать валюту в конце месяца.