Курс доллара превысил ₽92 впервые с 9 февраля

Видимо, свои максимумы, что были в январе под ₽87,4 за доллар, нацвалюта уже показала«, — отмечает аналитик “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер. По его словам, подъем доллара выше ₽91 увеличивает вероятность временного захода пары USD/RUB в область ₽92,5. Эксперт считает, что рубль вряд ли ослабеет сильнее, так как минимум до середины весны нормативы репатриации выручки и ставка сохранятся.