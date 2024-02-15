Курс доллара превысил ₽92 впервые с 9 февраля

Курс доллара к рублю (USD/RUB) вырос на 0,65%, или 0,59 копейки, и достиг отметки ₽92,0025, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 13:22 мск. Отметку ₽92 курс доллара превысил впервые с 9 февраля.
Курс евро к рублю (EUR/RUB) вырос на 0,82%, или ₽0,82, и составил ₽98,73.
Эксперты отмечают, что рубль 15 февраля малоактивен в преддверии заседания Центробанка 16 февраля, на котором будет принято решение по ключевой ставке. "Факторы устойчивости рубля — жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров.
Видимо, свои максимумы, что были в январе под ₽87,4 за доллар, нацвалюта уже показала«, — отмечает аналитик “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер. По его словам, подъем доллара выше ₽91 увеличивает вероятность временного захода пары USD/RUB в область ₽92,5. Эксперт считает, что рубль вряд ли ослабеет сильнее, так как минимум до середины весны нормативы репатриации выручки и ставка сохранятся.
Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов также говорит, что рубль замирает перед завтрашним заседанием совета директоров ЦБ. «Почти со 100%-ной вероятностью регулятор оставит ставку неизменной, а его риторика будет относительно жесткой, указывая на то, что и на следующем заседании не стоит ждать ослабления денежно-кредитной политики», — полагает он.
При этом эксперты «СберИнвестиций» считают, что в центре внимания глобальных рынков находятся данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы 15 февраля. Эксперты полагают, что если данные превзойдут ожидания рынка, то американская валюта может укрепиться ко всем мировым валютам. В таком случае рубль незначительно ослабнет, полагают они.
Аналитики считают, что завтра, 16 февраля, волатильность валют может возрасти.
30 экспертов, с чьими комментариями ознакомился РБК, ожидают сохранения ставки ЦБ без изменений — на уровне 16% годовых. Трое из них полагают, что Банк России может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50−100 б.п., если данные по инфляции за январь будут подтверждать ускорение темпа роста цен.